TPAO'ya 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.