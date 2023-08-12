TPAO'ya 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı! Resmi Gazete'de yayınlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi