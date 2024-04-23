Tüketici Hakları Derneği'nden 'vergi eşitsizliği' tepkisi!

Hükümet ekonomik çıkmazın faturasını vatandaşın ve esnafın sırtına yıkıyor. Dolaylı vergilerin oranı yüzde 70'lere ulaşırken Maliye bu sefer gözünü esnafın cebine dikti. IBAN denetimlerinin artırmasının ardından Maliye'nin telefonları kilitlendi. Tüketici Hakları dernekleri ise adil vergilendirme sistemi üzerinde duruyor.

Vergi sisteminde adaletsizlik artıyor. Dolaylı vergilerin kapsamı genişletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu süreçte esnafı hedef alıyor. Büyük sermaye yine korunan tarafta yer alıyor.



Dolaylı vergilerin oranı yüzde 70'lere ulaşırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise esnafı mercek altına aldı.



Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, zayıfın korunmadığına dikkat çekti.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Kılıç, temel ihtiyaç ürünlerinde verginin düzenlemesi gerektiğini kaydetti.







