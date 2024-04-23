İYİ Parti'de çatlak derinleşiyor: birbirinden çarpıcı iddialar!

İyi Parti’de olağanüstü kurultaya sayılı günler kala delege listelerinde usulsüz tartışmaları başladı. Genel Başkan Adayı Tolga Akalın partiden istifa eden isimlerin sahte kimliklerle kurultayda delege olmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri de usulsüzlük iddialarını doğruladı. 18 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İyi Parti’de 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayın sancıları sürüyor. Kurultayla ilgili önce iptal ettirme tartışması yaşandı. Yeni gündem başlığı, delege usulsüzlükleri oldu.

4 genel başkan adayından biri olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, kurultayda seçim sonucunu etkilemek için delege operasyonu yapıldığını savundu: "İYİ Parti'den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük."



Konuyla ilgili açıklama yapan İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun da delege listesinde 18 kişi için usulsüzlük tespit ettiklerini duyurdu. Bu usulsüzlükler hakkında da gerekli itirazların yapıldığını belirtti.



İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise konuyu farklı bir tartışma zeminine çekti. Uz, söz konusu usulsüzlüklerin ardında Cumhur İttifakı olduğunu öne sürdü: "Bu olumsuz ve hukuksuz durumun arkasında Cumhur İttifakı ve mevcut iktidarın olduğuna dair ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır."