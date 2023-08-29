Türk-İş açıkladı! Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı
Türk-İş Ağustos ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 16 bin lirayı buluyor. İşçisi, emeklisi, öğrencisi 'Türkiye'de geçinmek çok zor' diyor.
ŞEVVAL İSKENDER
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ağustos ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.
Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de aylık geliri 39 bin 733 TL olmayan artık yoksul.
4 kişilik ailenin açlık sınırı 12 Bin 198 TL, Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 15 Bin 813 TL oldu.
AĞUSTOS AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
- AÇLIK SINIRI: 12 BİN 198 TL
- YOKSULLUK SINIRI: 39 BİN 733 TL
- ASGARİ ÜCRET: 11 BİN 402 TL
2023 yılının ocak ayından bu yana açlık ve yoksulluk sınırı giderek artıyor.
AÇLIK SINIRI BÜYÜYOR
- OCAK 8 BİN 864 TL
- ŞUBAT 9 BİN 425 TL
- MART 9 BİN 591 TL
- NİSAN 10 BİN 135 TL
- MAYIS 10 BİN 362 TL
- HAZİRAN 10 BİN 373 TL
- TEMMUZ 11 BİN 658 TL
- AĞUSTOS 12 BİN 198 TL
YOKSULLUK SINIRI KATLANIYOR
- OCAK 28 BİN 873 TL
- ŞUBAT 30 BİN 700 TL
- MART 31 BİN 241 TL
- NİSAN 33 BİN TL
- MAYIS 33 BİN 750 TL
- HAZİRAN 33 BİN 750 TL
- TEMMUZ 37 BİN 974 TL
- AĞUSTOS 39 BİN 733 TL
Türk-İş’in bu verisi Ankara’da yaşayan vatandaşlar üzerinden hesaplanıyor.
Buna göre dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 4,63 gerçekleşti .
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 107,89 olarak hesaplandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi