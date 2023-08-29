Türk-İş açıkladı! Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

ŞEVVAL İSKENDER

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ağustos ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.

Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de aylık geliri 39 bin 733 TL olmayan artık yoksul.

4 kişilik ailenin açlık sınırı 12 Bin 198 TL, Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 15 Bin 813 TL oldu.

AĞUSTOS AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

AÇLIK SINIRI: 12 BİN 198 TL

YOKSULLUK SINIRI: 39 BİN 733 TL

ASGARİ ÜCRET: 11 BİN 402 TL

2023 yılının ocak ayından bu yana açlık ve yoksulluk sınırı giderek artıyor.

AÇLIK SINIRI BÜYÜYOR

OCAK 8 BİN 864 TL

ŞUBAT 9 BİN 425 TL

MART 9 BİN 591 TL

NİSAN 10 BİN 135 TL

MAYIS 10 BİN 362 TL

HAZİRAN 10 BİN 373 TL

TEMMUZ 11 BİN 658 TL

AĞUSTOS 12 BİN 198 TL

YOKSULLUK SINIRI KATLANIYOR

OCAK 28 BİN 873 TL

ŞUBAT 30 BİN 700 TL

MART 31 BİN 241 TL

NİSAN 33 BİN TL

MAYIS 33 BİN 750 TL

HAZİRAN 33 BİN 750 TL

TEMMUZ 37 BİN 974 TL

AĞUSTOS 39 BİN 733 TL

Türk-İş’in bu verisi Ankara’da yaşayan vatandaşlar üzerinden hesaplanıyor.

Buna göre dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre yüzde 4,63 gerçekleşti .

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 107,89 olarak hesaplandı.