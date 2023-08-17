Türkiye'de 3 milyondan fazla kişi işsiz! TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

Ekonomik krizle baş başa bırakılan vatandaş işsizlik sorunuyla da mücadele ediyor. 3 milyon 400 bin kişi iş arıyor.

TÜİK ikinci çeyrekte işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde kaydedildi.

Genç işsizlik de Türkiye'nin öncelikli sorunlarının başında. Binlerce genç işsiz. Genç işsizlik oranı yüzde 18,3 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,2 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artış ile yüzde 23,5 oldu.