Türkiye'nin En Zengin 100 Ailesi Belli Oldu! Zirvede Kim Var?

Bu yıl Ekonomist tarafıdan 20'ncisi hazırlanan ve 2023 yılında Türkiye'nin 'En Zengin 100' kişi ve ailesi listesinde zirve yine değişmedi.

Listede birinci sıraya 6 milyar doların üstündeki servetleriyle Koç Ailesi yerleşti.

Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar servetiyle ikinci, Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) ise 4-5 milyar dolar servet ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte Ekonomist Dergisi tarafından yayımlanan listeye göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesi...

6 MİLYAR DOLAR ÜSTÜ

1- Koç Ailesi - Koç Holding

5-6 MİLYAR DOLAR

2- Şevket Sabancı'nın Ailesi - Esas Holding

4-5 MİLYAR DOLAR

3- Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding

4- Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding

3-4 MİLYAR DOLAR

5- Tara Ailesi - Enka Holding

3-4 MİLYAR DOLAR

6- Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding

3-4 MİLYAR DOLAR

7- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding

2,5 MİLYAR-3 MİLYAR DOLAR

8- Murat Ülker - Kökler Holding

9- Özokur Ailesi - Üs Holding

10- Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding

11 - Doğan Ailesi - Doğan Holding

12 - Şahenk Ailesi - Doğuş Holding

13- Zorlu Ailesi - Zorlu Holding

2-2,5 MİLYAR DOLAR

14- Yazıcı Ailesi - Anadolu Grubu

15- Özilhan Ailesi - Anadolu Grubu

16- Kibar Ailesi - Kibar Holding

17- Tosyalı Ailesi - Tosyalı Holding

18 - Kocabıyık Ailesi - Borusan Holding

19 - Erman Ilıcak - Rönesans Grubu

1,5-2 MİLYAR DOLAR

20- Mehmet Başaran - Habaş Grubu

21- Konukoğlu Ailesi - Sanko Holding

22- Yıldırım Ailesi - Yıldırım Holding

23- Ömer Sabancı - Densa Denizcilik

24- Çolakoğlu Ailesi - Çolakoğlu Grubu

25- Sevda-Serra Sabancı - Sabancı Holding

26- M. Latif Topbaş ve Ailesi - BİM

27- Gülçelik Ailesi - ENKA Holding

28- Turgay Ciner - Ciner Grubu

29- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding

30- Cemal Kalyoncu - Kalyon İnşaat

1-1,5 MİLYAR DOLAR

31- Ahmet Çalık - Çalık Grubu

32- Demir Sabancı - Sedes Grubu

33- Küçük Ailesi - Taha Holding

34- Nihat Özdemir - Limak Grubu

35- Sezai Bacaksaz - Limak Grubu

36- Eren Ailesi - Eren Grubu

37- Torun Ailesi - Torun Holding

38- Lucien Arkas - Arkas Holding

39- Hamdi Akın - Akfen Grubu

40 Kurdoğlu Ailesi - Ata Holding

750 MİLYON - 1 MİLYAR DOLAR

41- Nezih Barut - Abdi İbrahim İlaç

42 - Esirgen Ailesi - Abdi İbrahim İlaç

43- Çarmıklı Ailesi - Nurol Holding

44- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Grubu

45 - Alaton Ailesi - Alarko Holding

46 - Garih Ailesi - Alarko Holding

47- Yamantürk Ailesi - Güriş Holding

48 - Mehmet Emin Karamehmet - Çukurova Holding

49 - Şefik Dizdar - Taha Holding

50 - Kazancı Ailesi - Aksa Enerji

51 - Altınbaş Ailesi - Altınbaş Holding

52 - Demet Sabancı Çetindoğan - Demsa Group

53 - İnan Kıraç - Kıraç Holding

56- Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu

57- Zafer Yıldırım - Orjin Grubu

54 - Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Grubu

55- Hüseyin Özdilek - Özdilek Grubu

58- Zafer Kurşun - Orjin Grubu

59- Aslan Ailesi - İçdaş

60 - Lodrik Ailesi - Enboy Tekstil

61- Berker Ailesi - Tekfen Holding

62- Gökyiğit Ailesi - Tekfen Holding

63- Akçadağlılar Ailesi - Tekfen Holding

64- İbrahim Çeçen - IC Holding

65- Yahya Kiğılı - Hayat Holding

66- Boyner Ailesi - Boyner Holding

67- Aydın Ailesi - Turgut Aydın Holding

500-750 MİLYON DOLAR

68- Orhan Ailesi - Orhan Holding

69- Kanatlı Ailesi- Eti Grubu

70- Demirören Ailesi - Demirören Holding

71- Raif Ali Dinçkök - Akkök Holding

72- Ömer Dinçkök - Atlantik Holding

73- Nilüfer Dinçkök Çiftçi - Akkök Holding

74- Yalçın Sabancı - Yasa Holding

75- Öztürk Ailesi - Opet

76- Yaşar Ailesi - Yaşar Holding

77- Özaltın Ailesi - Özaltın Grubu

78- İsfendiyar Zülfikari - Zülfikarlar Grubu

79- Erdal Aksoy - Turcas Grubu

80- Hanefi Öksüz - Kipaş Grubu

81- Umur Üstünberk - Üstünberk Holding

82- Pak Ailesi - Pakmaya

83- Gürsel Ailesi - Kiska Holding

84- Gülay Ailesi - Gülaylar Grubu

85- Taşkent Ailesi - STFA

86- Vedat Aşçı - Astaş Holding

87- Hüseyin Aslan - YDA Grubu

88- Avni Çelik - Sinpaş Holding

89- Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu Grubu

90- Kiler Ailesi - Kiler Holding

91- Koloğlu Ailesi - Kolin İnşaat

92- Demet Mutlu - Trendyol

93- Evren Üçok - Trendyol

94- Fehmi Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding

95- Süleyman Çetinsaya - Artaş Holding

96- Feridun Geçgel - Astor Enerji

97- Karamancı Ailesi - Orta Anadolu Tekstil

98- Nafi Güral - NG Grubu

99- Erikoğlu Ailesi - Erbakır

100- Fettah Tamince - Rixos