Türkiye'nin IMF'den destek istediği iddiası doğru mu?

Bilgi veren Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yetkililer, Türkiye'nin IMF'den destek istenmesi nedeniyle heyetin ülkeye geleceği iddiasını yalanladı; heyete yönelik resmi bir davet olmadığını kaydetti.

Yetkililer, IMF'nin Türkiye'yle ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu, ekibe yeni üyeler katıldığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, diğer ülkelerdeki gibi, yeni ekibin ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti