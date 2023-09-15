Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK son verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ücretli çalışan istatistiklerine ilişkin Temmuz 2023 verilerini kamuoyuna açıkladı. Açıklamayla birlikte çeşitli sektörlerdeki ücretli çalışan sayında yaşanan aylık ve yıllık değişimler ortaya çıktı.

İŞTE TÜİK'İN AÇIKLADIĞI SON VERİLER!

İstatistiklere göre, geçen yılın temmuz ayında 14 milyon 531 bin 227 olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bu yıl aynı aya göre yüzde 4,4 artış gösterdi. 634 bin 861 kişi artarak bu sayı 15 milyon 166 bin 88 kişiye yükseldi.

Temmuz ayında ücretli çalışan sayısında sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 14,7, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış yaşandı.

AYLIK BAZDA DA YÜKSELİŞ MEYDANA GELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış kaydetti.