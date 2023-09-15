Kocaeli'de feci kaza! Anne ve 5 yaşındaki kızı öldü

Kocaeli'nin gölcük ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisi yol kenarında yürüyen anne ve 5 yaşındaki kıza çarptı. Talihsiz anne ve kız hayatını kaybederken servisteki 6 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Anne ve 5 yaşındaki kızı öldü
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi oldu.

Ümit O.'nun kullandığı işçi servisi minibüsü seyir halinde ilerlerken sürücü Ümit O. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yol kenarında yürüyen anne Ayfer B. ve 5 yaşındaki küçük kızı Nur B.'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Ayfer B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 yaşındaki kız Nur B. ise hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı küçük kız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama gözlerini yumdu.

Kazada yaralanan sürücü Ümit O., minibüsteki K.A., H.G., Ö.Y., H.Y., ve P.K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazayla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # trafik kazası
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