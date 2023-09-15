Korkulan oldu! Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Kovid-19 salgınının üzerinden henüz bir kaç yıl geçti. Tüm dünya Kovid-19 salgınının etkilerini hissetmeye devam ediyor. Kovid-19 salgınının son bulması sonrası, virüsün çeşitli varyantları zaman zaman endişe yarattıysa da Kovid-19 pandemisine benzer bir salgın yeniden yaşanmadı.

O varyantlardan sonuncusu Eris varyantı da son günlerde dünyada endişe yaratmaya başladı. Eris varyantının dünyada yaygınlaşması sonrası herkes Eris varyantının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini merak etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığıyla bir gönderi paylaştı. Bakan Koca, gönderisinde Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

- ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.