Kovid 19'da yeni varyant endişesi! Fahrettin Koca açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ülkelerde görülmeye başlanan corona virüsün Eris varyantına Türkiye'de henüz rastlanmadığını açıkladı. Koca, Türkiye'de tespit edilen varyantların hasta etme gücünün Omicron'dan daha yüksek olmadığını belirtti.
Kovid-19'da yeni varyant endişesi yaşanıyor.
Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakanlar Kurulu sonraı açıklama yapan Koca, yeni tip koronavirüsün Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye'de henüz görülmediğini söyledi.
- Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız.
İLAÇ KRİZİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Organ nakli sonrasında kullanılan ilacın bulunamadığı iddiaları da sorulan Koca, ''İlgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eşdeğeri, eşdeğer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var" dedi.
Fahrettin Koca, kamu hastanelerinden ayrılan doktorlara ilişkin son verileri de paylaştı. Koca, kamu görevine dönen hekim sayısının 8 bini bulduğunu belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi