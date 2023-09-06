Çam ve Sakura Hastanesi'nde son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası, Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ni su basmıştı. O anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda yankılanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- BAŞVURACAK ACİL HASTALARINI YANILTMAYALIM İstanbul’daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir. Hastanenin su taşkını olayından etkilenmesi, rögar kapaklarının taşkında geri tepmesi sonucu içeriye bir miktar su girmesi ve suyun kısa sürede temizlenmesinden ibarettir. Acil birimlerimizin devre dışı olduğunu söyleyenler, durumu acil olan birçok hastayı yanılttıklarını unutmamalı, bu sorumluluğu almamalıdır. Gerçekte durum, 1 saat önce çekilmiş videoda görüldüğü gibidir.