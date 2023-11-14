Üniversite Öğrencilerine Verilen KYK Bursu Gelmeden Eriyor
Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, emekliler gibi milyonlarca üniversite öğrencisini de zorluyor. Kredi Yurtlar Kurumu halihazırda öğrencilere bin 250 lira burs veriyor. Bu ücret yeni yılda 2 bin liraya çıkacak fakat öğrenciler ücretin yetersiz olduğunu söylüyor.
Artan enflasyonun vurduğu en geniş kesimlerden biri de öğrenciler. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakan da var, çalışmak zorunda olan da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında KYK ücretlerinin 2 bin liraya çıkacağını söyledi ama öğrenciler daha bursların cebe girmeden erimesinden yakınıyor.
Özellikle büyükşehirde okuyan öğrenciler ev kirası, kitap masrafı derken memleketine bile gidemez oldu.
Kimisi ailesinden yardım alıyor ama alamayan öğrenciler hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyor.
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