Üniversite Öğrencilerine Verilen KYK Bursu Gelmeden Eriyor

Artan enflasyonun vurduğu en geniş kesimlerden biri de öğrenciler. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakan da var, çalışmak zorunda olan da...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında KYK ücretlerinin 2 bin liraya çıkacağını söyledi ama öğrenciler daha bursların cebe girmeden erimesinden yakınıyor.



Özellikle büyükşehirde okuyan öğrenciler ev kirası, kitap masrafı derken memleketine bile gidemez oldu.



Kimisi ailesinden yardım alıyor ama alamayan öğrenciler hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyor.



