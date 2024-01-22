Üreticinin enflasyonu kasımda da arttı

Üreticinin enflasyonu kasım ayında da yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 38,82, aylık yüzde 1,44 arttı.

Üreticinin enflasyonu kasımda da arttı
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Girdi maliyetleri yükseldikçe üreticinin enflasyonu da artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Endeks, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7 artış kaydedildi.

Kasım 2022'ye göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise yüzde 72,48 yükseldi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları ve yüzde 83,90 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi # üretim # enflasyon
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