Tunceli'ye Dersim diyen Özgür Özel'e Vatan Partisi'nden yanıt!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamada Tunceli'ye "Dersim" dedi. Özel'in açıklamalarına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan yanıt geldi. Bursalı, "Özgür Özel ve CHP yönetimi, Dersim cephesinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hedef alıyor!" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç’in vefat yıldönümünde Tunceli’deki mezarı başında konuştu:— Gündem 7x24 (@gundem7x24) January 22, 2024
Değerli Dersimliler hepiniz hoşgeldiniz. pic.twitter.com/SnE9xnKjWf
Özgür Özel, konuşmasına, "Değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz." sözüyle başladı.
ÖZGÜR ÖZEL'E VATAN PARTİSİ'NDEN YANIT
Tunceli'ye "Dersim" diyen Özgür Özel'e, Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Özgür Özel ve CHP yönetimi, Dersim cephesinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hedef alıyor!" dedi.
"Vatan Partisi'nin 29 Aralık 2013'teki tarihi Tunceli kararından önemli başlıkları yeniden hatırlatıyoruz." diyen Özgür Bursalı, şunları söyledi:
"TUNCELİME DOKUNAMAZSINIZ!
Eğer Tunceli’yi Dersim yapabilirlerse, ne millet kalır, ne cumhuriyet kalır, ne de Atatürk kalır.
Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi, Cumhuriyet Devrimini yıkma faaliyetinin en kritik girişimidir.
Tunceli’ye göğsümüzü siper edemezsek, Kemalist Devrimi ve Atatürk’ü anlayamaz ve Cumhuriyeti de savunamayız.
Atatürk’ün Tunceli harekâtı, Kemalist Devrimin Ortaçağ kurum ve ilişkilerine karşı en kritik, en önemli ve doğrudan mülkiyet ilişkilerine yönelik en temel harekâtıdır.
Tunceli’yi Dersim yaptıktan sonra atacakları adım, Atatürk’ü “Kürtlerin ve Alevilerin katili” ilan etmektir.
Tunceli, Cumhuriyettir. Dersim Ortaçağdır.
Tunceli birliktir. Dersim bölünmedir.
Tunceli’ye dokunan Atatürk’e dokunur."
ÖZGÜR ÖZEL VE CHP YÖNETİMİ, DERSİM CEPHESİNDEN ATATÜRK'Ü VE CUMHURİYETİ HEDEF ALIYOR!— Özgür Bursalı (@ozgurbursali) January 22, 2024
Vatan Partisi'nin, 29 Aralık 2013'teki tarihi TUNCELİ KARARINDAN önemli başlıkları yeniden hatırlatıyoruz:
TUNCELİME DOKUNAMAZSINIZ!
📌Eğer Tunceli’yi Dersim yapabilirlerse, ne millet kalır,… https://t.co/qwc6yZQauN