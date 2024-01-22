Tunceli'ye Dersim diyen Özgür Özel'e Vatan Partisi'nden yanıt!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamada Tunceli'ye "Dersim" dedi. Özel'in açıklamalarına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan yanıt geldi. Bursalı, "Özgür Özel ve CHP yönetimi, Dersim cephesinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hedef alıyor!" dedi.

Tunceli'ye Dersim diyen Özgür Özel'e Vatan Partisi'nden yanıt!
Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, konuşmasına, "Değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz." sözüyle başladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E VATAN PARTİSİ'NDEN YANIT

Tunceli'ye "Dersim" diyen Özgür Özel'e, Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Özgür Özel ve CHP yönetimi, Dersim cephesinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hedef alıyor!" dedi.

"Vatan Partisi'nin 29 Aralık 2013'teki tarihi Tunceli kararından önemli başlıkları yeniden hatırlatıyoruz." diyen Özgür Bursalı, şunları söyledi:

"TUNCELİME DOKUNAMAZSINIZ!

Eğer Tunceli’yi Dersim yapabilirlerse, ne millet kalır, ne cumhuriyet kalır, ne de Atatürk kalır.

Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi, Cumhuriyet Devrimini yıkma faaliyetinin en kritik girişimidir.

Tunceli’ye göğsümüzü siper edemezsek, Kemalist Devrimi ve Atatürk’ü anlayamaz ve Cumhuriyeti de savunamayız.

Atatürk’ün Tunceli harekâtı, Kemalist Devrimin Ortaçağ kurum ve ilişkilerine karşı en kritik, en önemli ve doğrudan mülkiyet ilişkilerine yönelik en temel harekâtıdır.

Tunceli’yi Dersim yaptıktan sonra atacakları adım, Atatürk’ü “Kürtlerin ve Alevilerin katili” ilan etmektir.

Tunceli, Cumhuriyettir. Dersim Ortaçağdır.

Tunceli birliktir. Dersim bölünmedir.

Tunceli’ye dokunan Atatürk’e dokunur."

# vatan partisi # Özgür Özel # tunceli # kamer genç
Çok Okunanlar
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Öne Çıkanlar Nato'dan Rusya İle Savaşa Hazırlık Çağrısı | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz | Stratejik Akıl Nato'dan Rusya İle Savaşa Hazırlık Çağrısı | Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz | Stratejik Akıl Güllüşah kimdir? Güllüşah kimdir?