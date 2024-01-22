CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç’in vefat yıldönümünde Tunceli’deki mezarı başında konuştu:



Değerli Dersimliler hepiniz hoşgeldiniz. pic.twitter.com/SnE9xnKjWf — Gündem 7x24 (@gundem7x24) January 22, 2024

Özgür Özel, konuşmasına, "Değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz." sözüyle başladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E VATAN PARTİSİ'NDEN YANIT

Tunceli'ye "Dersim" diyen Özgür Özel'e, Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Özgür Özel ve CHP yönetimi, Dersim cephesinden Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hedef alıyor!" dedi.

"Vatan Partisi'nin 29 Aralık 2013'teki tarihi Tunceli kararından önemli başlıkları yeniden hatırlatıyoruz." diyen Özgür Bursalı, şunları söyledi:

"TUNCELİME DOKUNAMAZSINIZ!

Eğer Tunceli’yi Dersim yapabilirlerse, ne millet kalır, ne cumhuriyet kalır, ne de Atatürk kalır.

Tunceli isminin Dersim olarak değiştirilmesi, Cumhuriyet Devrimini yıkma faaliyetinin en kritik girişimidir.

Tunceli’ye göğsümüzü siper edemezsek, Kemalist Devrimi ve Atatürk’ü anlayamaz ve Cumhuriyeti de savunamayız.

Atatürk’ün Tunceli harekâtı, Kemalist Devrimin Ortaçağ kurum ve ilişkilerine karşı en kritik, en önemli ve doğrudan mülkiyet ilişkilerine yönelik en temel harekâtıdır.

Tunceli’yi Dersim yaptıktan sonra atacakları adım, Atatürk’ü “Kürtlerin ve Alevilerin katili” ilan etmektir.

Tunceli, Cumhuriyettir. Dersim Ortaçağdır.

Tunceli birliktir. Dersim bölünmedir.

Tunceli’ye dokunan Atatürk’e dokunur."