Üreticinin enflasyonu yükseldi! TÜİK son verileri açıkladı

Üretecinin enflasyonu aralıkta yüzde 53'e yaklaştı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttı.

Üreticinin enflasyonu yükseldi! TÜİK son verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Üreticinin enflasyonu yine yükseldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttı.

Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış kaydedildi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

Feci kaza! İstinat duvarına çarpan otomobil takla atıp devrildiFeci kaza! İstinat duvarına çarpan otomobil takla atıp devrildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi # enflasyon
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor...
İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor...
BİM'de akıllı TV'ler ve mutfak gereçleri indirimde! Bugün başlıyor!
BİM'de akıllı TV'ler ve mutfak gereçleri indirimde! Bugün başlıyor!
Atatürk'ü mahkemeye verdi! 'Sefil iftiracı...'
Atatürk'ü mahkemeye verdi! 'Sefil iftiracı...'
Başvuranlar kira yardımı alacak! Kira yardımı için başvuru nasıl yapılır?
Başvuranlar kira yardımı alacak! Kira yardımı için başvuru nasıl yapılır?
Ramazan ayı ne zaman olacak? Ramazan hangi günlere denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman olacak? Ramazan hangi günlere denk geliyor?
Öne Çıkanlar İran savaşı başlattı! Irak'taki ABD üslerini vurdu│Gün Ortası - Sinan Cansız, Yakup Aslan #canlı İran savaşı başlattı! Irak'taki ABD üslerini vurdu│Gün Ortası - Sinan Cansız, Yakup Aslan #canlı İlber Ortaylı'nın kardeşi ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız... İlber Ortaylı'nın kardeşi ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız...