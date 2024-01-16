Üreticinin enflasyonu yükseldi! TÜİK son verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Aralık'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Üreticinin enflasyonu yine yükseldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttı.

Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış kaydedildi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.