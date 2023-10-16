Üreticinin Enflasyonu Yüzde 72'ye Dayandı! TÜİK Eylül Ayı Verilerini Açıkladı

Tarımda üreticinin enflasyonu eylülde yıllık yüzde 72'ye dayandı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, eylülde yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı.

Üreticinin Enflasyonu Yüzde 72'ye Dayandı! TÜİK Eylül Ayı Verilerini Açıkladı
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Üreticinin enflasyonu katlanarak artıyor. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, eylülde yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Eylül’e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini paylaştı.

Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış kaydedildi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 154,83 ile üzüm ve yüzde 146,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,93 ile lifli bitkiler.

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