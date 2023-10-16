Ünlü Oyuncu Erkan Can Trafik Kazası Yaptı! 236 Promil Alkollü Çıktı

Ünlü oyuncu Erkan Can sevenlerini üzen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Gece saatlerinde aracıyla trafikte seyreden ünlü isim, feci bir trafik kazası geçirdi. Erkan Can, aracında ciddi hasar meydana gelen kazada şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alkollü Halde Kaza Yaptığı Ortaya Çıktı

Televizyonların tanınan ismi ünlü oyuncu Erkan Can, Ümraniye'de Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda trafik kazası geçirdi. Kaza gece saat 03.50 sıralarında gerçekleşti.

34 BK 4395 plakalı aracıyla yolda seyir halinde ilerleyen Erkan Can, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada Erkan Can'ın aracında ciddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki sürücüler yardım etmek için olay yerinde durup kazayı polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Polislerinin kazadan sonra yaptığı kontrollerde Can'ın 236 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazadan sonra cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Erkan Can'ın, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah." dediği görüldü. Alkolmetreyi üflemesinin ardından Erkan Can'ın "Çıkacağını biliyorum." dediği de görüldü. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok." dedi.