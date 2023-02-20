VakıfBank'tan 1,8 milyar dolarlık yeni kaynak

VakıfBank açıklamasına göre, banka, DPR seküritizasyon programı altında 5 banka ile toplam 1,7 milyar dolar tutarında 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli, 2 banka ile de 75 milyon avroluk 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli bir fonlama işlemi hayata geçirdi.

VakıfBank'ın toplam 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca DPR programının teminatlı yapısı nedeniyle işlem özelinde oluşan maliyetler 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi maliyetlerinin oldukça altında gerçekleştirildi.

"FONLAMA İŞLEMİNİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi ile ilgili duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Global ekonomi anlamında zorlu şartların devam ettiği bir süreçte, VakıfBank'ın milli ekonomiye desteğinin sürdüğünü aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu: