Yurt Dışı ÜFE Ekimde Arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endeksi Ekimde aylık bazda yüzde 1,35, yıllık bazda da yüzde 57,25 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ekimde yükselişe geçti. Endeks Ekimde aylık bazda yüzde 1,35, yıllık bazda da yüzde 57,25 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,78, imalatta yüzde 57,30 artış olarak kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 49,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,19, dayanıksız tüketim malında yüzde 61,27, enerjide yüzde 43,75, sermaye malında yüzde 65,49 artış oldu.