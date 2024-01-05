Zam Oranı İşçiye Ayrı Memura Ayrı

2024 emekli zammı oranları işçiye ayrı memura ayrı işledi. SSK ve BağKur emekli maaşlarını emeklilere sorduk. Maaş zamlarının memur ve memur emeklisine verilen zam ile eşitlenmesini istiyorlar.

Editör: Şevval İskender
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyonunu 2,93 olarak açıkladı. Yıllık yüzde 64,77 dedi.Maaş zamları da Tüik'in verilerine göre hesaplanmaya başlandı.

Anons-176-(En düşük Ssk ve Bağkur Emeklisinin maaşı 10 bin 317 lira olacak. En düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 15 farkın eklenmesiyle 14 bin 739 lira olacak.

En Düşük Memur Maaşı 30 Bin 910 TL


Emekli zammında iki ayrı oran var. Arada yüzde 12'lik bir fark var. Memur ve memur emeklisine yapılan zam, Ssk-Bağkur emeklisine yapılan zamdan yüksek.

Çünkü memur emeklisi toplu sözlesme farkı alıyor. Onlar adına hükümet ile masada pazarlığa oturuluyor. Ssk ve Bağ-kur emeklisi ise örgütlü değil. Tüik'in açıkladığı enflasyon ile yetiniliyor.

2024 yılında tek seferlik bir zam yapılacağı için emeklilerin talebi ortak, maaşların memur ve memur emeklisine yapılan zam oranıyla aynı olması.

Evet yetmiyor. SSK ve Bağkur emeklisi Meclis’te yapılacak çalışmaların ardından refah payı eklenmesini bekliyor..

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# emekli maaşları # memur maaşları
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