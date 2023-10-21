Abant'ta Sonbahar Renkleri Hakim Oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu. Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Abant'ta Sonbahar Renkleri Hakim Oldu
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Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı'nda çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gidenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

# Bolu
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