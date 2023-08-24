Ankara: binlerce yılın şahidi, iki devletin başkenti! Tarih ve kültürün incisi

Tarihte Birçok Kültürün Ev Sahibi Olan ve İki Devlete Başkentlik Yapmış Ankara Hakkında İlginç Bilgiler

Hoş geldiniz sevgili okurlar! Bu yazımızda sizleri tarih kokan bir şehir olan Ankara'nın sıradışı hikayesiyle buluşturuyoruz. Tarihin derinliklerinde izlerini sürebileceğiniz, farklı kültürlerin ve devletlerin beşiği olan bu kentteki ilginç detayları derledik. Hem öğrenmeye aç, hem de Ankara'ya hayran kalanları bekliyoruz. Öyleyse hazır mısınız? Ankara'nın bilinmeyen yüzünü keşfe çıkalım!

ANKARA'NIN ADI VE LATİNCE ANLAMI

Ankara denince aklınıza neler geliyor? Belki modern bir başkent, belki tarihi dokusuyla büyüleyen bir yer. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Ankara'nın Latince adı "Ancyra" veya "Ankyra" olarak bilinir ve tam anlamıyla "gemi çapası" anlamına gelir. Peki, gemi çapasıyla nasıl bir ilişkisi var derseniz, işte tarihçilerin de araştırdığı bu enteresan nokta!

BAŞKENTLİK GÖREVİ VE FARKLI KÜLTÜRLERİN İZLERİ

Ankara, tarihin her döneminde ev sahipliği yapmış bir kent olmanın gururunu taşır. Hem ticaretin hem de siyasetin merkezi olarak çeşitli devletlere başkentlik yapmıştır. Galatlar döneminde başlayan bu hikaye, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti dönemleriyle sürmüştür. Bu çeşitlilik, Ankara'nın kültürel derinliğini ve tarih boyunca nasıl bir öneme sahip olduğunu gösterir.

ANKARA'NIN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

Ankara'nın tarihi, tarih öncesi çağlara kadar uzanır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği dönemlerde kurulmuş bir şehirdir. Arkeolojik kazılar, Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Galatlar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösterir. Özellikle Hattuşa'da yapılan kazılarda Ankara'ya ait pek çok Hitit eseri gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu zenginlik, Ankara'yı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin de gözde eserlerinden biri yapmıştır.

EŞEK KULAKLI MİDAS VE ANKARA'NIN KURULUŞU

Ankara'nın kuruluşu hakkında anlatılan efsanelerden biri, büyük Frig Kralı Midas ile ilgilidir. Rivayete göre, Midas kenti eşek kulaklı olduğu için kurmuştur. Midas, tarih boyunca mitolojik efsanelere konu olan ve eşek kulaklarıyla anılan bir kraldır. Kendisi aynı zamanda "her şeyi altına çeviren dokunuşuyla" da ünlüdür. Bu efsane, Ankara'nın geçmişine dair ilginç anekdotlardan sadece biridir.

ANKARA'DA ROMA İZLERİ

Roma İmparatorluğu'nun etkisini taşıyan Ankara, Augustus döneminde önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu dönemde Augustus Tapınağı ve çevresindeki yapılar inşa edilmiştir. Günümüzde Hacı Bayram Camii'nin yanında yer alan Augustus Tapınağı, Roma döneminin izlerini taşıyan önemli bir yapıdır. Ankara, o dönemde dünya nüfusunun 250 milyon olduğu bir imparatorluk kenti olarak görkemli bir konuma sahiptir.

HRİSTİYANLIĞIN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ

Ankara, Roma İmparatorluğu'ndan sonra Bizans'ın egemenliğine girmiştir. Bu dönemde Hristiyanlığın önemli bir merkezi olmuş ve kentte pek çok Hristiyan mabedi bulunmuştur. Aziz Clemens adına inşa edilmiş Clemens Kilisesi ve Ankara Kalesi'nin altında bulunan sığınak gibi yapılar, Hristiyanlık tarihine ışık tutar.