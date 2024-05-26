Bingöl'de deprem oldu

AFAD duyurdu, Bingöl'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...

Bingöl'de deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Bingöl'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 5,36 kilometre olarak tespit edildi.

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un o ilçelerini uyardı: "Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un o ilçelerini uyardı: "Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"Bilim ve Teknoloji
# deprem # bingöl
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