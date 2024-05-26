Bingöl'de deprem oldu
AFAD duyurdu, Bingöl'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Bingöl'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 5,36 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-05-26
Saat:10:49:15 TSİ
Enlem:39.335 N
Boylam:41.06556 E
Derinlik:5.36 km
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