Tokyo'da tehlikeli çanları: Et yiyen bakteri vakalarında patlama

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NIID) yapılan açıklamaya göre, ülkelerde bu yıl Haziran bültenleri başından itibaren STSS vaka sayıları 977'ye ulaştı. 2023 yılının aynı döneminde 941 vakanın kaydedildiği ve bu sayının kayıtların tutulmaya başladığı 1999'dan bu yana "rekor seviyeye" çıktığı belirtildi.

bilinen "streptokok pyogenes" bakterisinden kaynaklandığı ve genellikle boğaz ağrısıyla ilişkilendirildiği, ilerleyen dönemde ise uzuv nekrozuna ve çoklu organ tedavisine yol açabildiği açıklandı. Bakterinin daha fazla kayıtları ve bulguları türlerinin nedeni olduğu Tipik vakalarının özellikle merkez Tokyo merkezli Kanto bölgesinde giderek da

Kovid-19 tedavisinin hafifletildiği 2023 baharından bu yana vaka sayısında artıştan endişe duyulduğu ifade edildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takemi Keizo, gazetecilere NIID'in açıklamasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, temel ödemelerin ödemelerinin bilgilerini vurgulayarak, "Enfeksiyon koşullarını takip eden devam tedavisi gerekli oldu"

Tokyo Kadınlar Tıp Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Kikuçi, mantar ve ayak mantarı gibi küçük yaraları bakterisinin "olası giriş noktası" olarak nitelendirerek, yaşlıların yaşadığı kapmadan ölüme kadar geçen sürenin 48 saat boyunca değişebileceğine dikkat çekti.

Kikuçi, sayıklamanın oluşturduğu yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesinin tehlikeli işaretler olduğunu vurgulayarak, böyle bir durumda ivedilikle tıbbi yardım başlatılması gerektiğini söyledi. "Hasta sabah ayağında şişme farklılaştığı anda öğlene doğru dizine kadar genişleyebilir ve 48 saat içinde ölebilir." bölgede kullanıldı.

Mie Ulusal Hastanesi Başkanı Taniguçi Kiyosu, mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu bakterilerin girişinin "dramatik olarak devam edebileceğini" belirterek, yaraların dezenfekte edilmesi ve el yıkama önlemlerini aldı.

30 yaş civarındaki aralıklarda görülen "et yiyen" bakterinin nedeni STSS olduğu için "potansiyel bozulma" olarak kabul edilmektedir.