25 yaşındaki genç devrilen kamyonda hayatını kaybetti

İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"

Hangi ülkeler UAD'ın kararını destekledi?

Yataktan kalkar kalkmaz topluyor musunuz? Uzmanlar "asla yapmayın!" diye uyardı...

Bu iki gıdayı birlikte tüketmek çok zararlıymış! Yıllardır yanlış biliniyormuş...