Balkan turu için 10 bin TL yeterli mi? 10 bin TL ile balkan turu nasıl yapılır?

Balkanlar, genellikle uygun maliyetleriyle tanınan; hem tarihi kültürel zenginliği hem doğa harikaları, güzel sahilleri ve aktivite, yemek, kültürler bakımından çeşitliliğiyle çekici bir seyahat rotası olarak ön plana çıkıyor. 10 bin TL gibi bir bütçe, uygun planlamalarla güzel bir Balkan turu yapmak için yeterli olabilir. Bu bütçe içerisinde konaklama, ulaşım, yeme içme gibi temel harcamalarınızı dikkatli bir şekilde yöneterek keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

10 BİN TL BALKAN TURU YAPILIR MI?

ULAŞIM

Balkanlar turu için en uygun ulaşım biçimi, demiryolları olacaktır. Çoğu kişinin bilmediği flexipass ile Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Polonya, Slovakya, Slovenya , Türkiye, Litvanya, Letonya rotası gezilebiliyor; hem de 51 euro'dan başlayan fiyatlarla üstelik 0-11 yaş çocuk ücretsiz!

Kaç binme hakkı alacağınız ve 1. sınıf mı 2. sınıf mı ulaşımı tercih edeceğiniz değişmekle beraber, en ucuzu 1.500 TL, en pahalısı 5.200 TL olan bu biletlerden faydalanmak çok mantıklı bir tercih olacaktır. TCDD gişelerinden, turizm acentelerinden veya interrail'in kendi sitesinden temin edebilirsiniz.

KONAKLAMA

Ucuza konaklamak için ücretli ve ücretsiz birçok seçenek vardır. Size uygun olanını seçebilirsiniz:

Seyahat Paketleri: Expedia.com gibi sitelerden uçak, araç kiralama ve konaklama gibi hizmetleri tek paket olarak alabilirsiniz. Paket halinde almak genellikle ayrı ayrı satın almaktan daha uygun olabilir.

Booking.com'un Genius İndirimi: Booking.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda zamanla %10 ila %50 arasında değişen indirimler sunan "Genius İndirimi" bulunmaktadır. Bu indirimler, otellerin size özel sunumu olarak değerlendirilebilir.

Son Dakika İndirimleri: Doluluk oranı düşük olan oteller, son dakika indirimleri yapabilirler. Eğer esneklik sağlayabiliyorsanız, son dakika fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Hosteller ve Yatakhaneler: Uzun süreli seyahat edenler genellikle hostellerde konaklarlar. Yatakhaneler daha uygun fiyatlı seçenekler sunarken, özel odalar da tercih edilebilir. Hostellerde sosyal bir atmosfer bulunur ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

Airbnb Kullanımı: Airbnb üzerinden ev veya oda kiralayabilirsiniz. Ev sahipleriyle iletişim kurabilir, güvenilirlikleri yorumlar ve puanlar üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Couchsurfing: Couchsurfing sayesinde insanlar evlerinin bir odasını veya kanepeyi ücretsiz olarak misafirlerine açarlar. Bu platform sayesinde yerel halkla daha yakın temas kurabilirsiniz.

Warm Showers: Bisikletçiler için olan Warm Showers, Couchsurfing gibi misafirperverlik temelli bir platformdur.

Servas: Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve 50 yıldır faaliyet gösteren Servas, misafirperverlik konusunda öncü bir organizasyondur.

YEME İÇME

Yeme içmeyi gerçekten çok uyguna getirmek isterseniz sokak satıcıları veya marketlerin hazır yemek reyonlarını tercih edebilirsiniz. Hostelde ya da bir evde kalıyorsanız mutfağında da yemek pişirebilirsiniz. Genel olarak farklı para birimleri kullanılsa ve kur farkı iyice açılmış olmasına rağmen restoran ya da kafeleri de tercih etseniz aslında Türkiye fiyatlarından pek farkı olmadığını da belirtmek isteriz.

GEZME

Seyahat ederken tasarruflu bir şekilde gezmenin sırlarından biri de City Pass kartlarıdır. Bu kartlar, hem müze, tarihi mekan ve turistik yer girişlerinde hem de toplu taşıma araçlarında size ekonomik avantajlar sunar. Pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bu kartlar sayesinde Balkanlar'ı gezerken hem bütçenizi koruyabilir hem de daha fazla deneyim elde edebilirsiniz.

Bu tür kartların adı her zaman "City Pass" olmayabilir. Şehrin adıyla anılan "City Card" veya "Şehir Adı + Pass" gibi farklı isimler altında da bulabilirsiniz. Örneğin, Balkan ülkelerindeki benzer kartlar sayesinde hem kültürel zenginliği hem de pratik ulaşımı uygun fiyatlarla deneyimleyebilirsiniz.