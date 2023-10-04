Bozcaada'da Ne Yenir? Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada, kendine özgü güzellikleri, lezzetleri ve kültürüyle ünlü bir Türk adasıdır. Bu ada, muhteşem Arnavut kaldırımlı sokakları, geleneksel tatları ve yılların birikimi olan gizli ritüelleriyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Tatilcilerin ve doğa severlerin gözdesi olan bu adaya nasıl gidilir ve ne yenir? İşte Bozcaada'ya gitme yolları ve ünlü lezzetleri:

Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Arabayla:

Bozcaada'ya arabayla ulaşmak isteyenler için Çanakkale Boğazı'nı geçmek gerekiyor. Boğazı geçmek için deniz yoluyla feribot kullanabilirsiniz. Gelibolu - Lapseki, Eceabat - Çanakkale veya Kilitbahir - Çanakkale feribotları bu seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni yapılan köprüyü kullanarak da adaya ulaşmanız mümkün. Bu köprü sayesinde İstanbul'dan yolculuğunuz yaklaşık 50 km kadar kısalıyor. Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra ise Geyikli-Bozcaada tabelalarını takip ederek Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi'ne ulaşabilirsiniz. İzmir'den geliyorsanız, Çanakkale'ye uğramadan Ezine ve Geyikli tabelalarını takip ederek iskeleye yönelebilirsiniz.

Otobüsle:

Büyükşehirlerden yaz aylarında Bozcaada'ya otobüs seferleri düzenleniyor. Bu seferler, Geyikli Yükyeri İskelesi'ne kadar yolcu taşırken, kış aylarında son durağınız Ezine oluyor. Büyük otobüslerin adaya geçişi yasak olduğu için minibüs veya taksi kullanmanız gerekebilir.

Uçakla:

Bozcaada'ya en yakın havaalanı 56 km uzaklıktaki Çanakkale Havaalanı'dır. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Ankara'dan haftanın bazı günlerinde direkt uçuşlar düzenlemektedir. Ancak, havaalanına varışlar genellikle gece saatlerine denk geldiği için aynı gün adaya ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda Çanakkale'de konaklayıp ertesi gün adaya geçebilirsiniz. Çanakkale otobüs garından ise saat başı kalkan minibüslerle 1 saatte Geyikli Yükyeri Feribot İskelesi'ne ulaşabilirsiniz.

Adaya Deniz Ulaşımı:

Bozcaada'ya ulaşmanın en yaygın yolu Gestaş tarafından işletilen feribotlarla sağlanır. Yaz sezonunda sık sık karşılıklı feribot seferleri düzenlenirken, kışın sefer sayısı azalabilir. Yaz aylarında feribot biletlerini önceden rezerve etmek önemlidir. Ayrıca, Bozcaada'nın özgün lezzetlerini denemek isterseniz deniz kestanesi, çiğ dolma, ada mantısı gibi tatları keşfedebilirsiniz.

Bozcaada'ya gitmek için bu ulaşım seçeneklerini değerlendirerek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bozcaada'da Ne Yenir?

Deniz Kestanesi: Sofistike Japon restoranlarında bile yer alan deniz kestanesi, Bozcaadalılar için alışılmış bir lezzettir. Adada deniz kestanesini denizden çıkartıp taze taze yemek geleneksel bir ritüeldir. Aroması bol olduğu için taze tüketmek önemlidir. Genellikle zeytinyağı, sirke ve limonla servis edilir. Menülerde nadiren bulunsa da şans eseri denk gelebilirsiniz. Garanti bir yol, tekne turu sırasında kaptanınızdan deniz kestanesini tattırmasını istemektir.

Çiğ Dolma: Bozcaada'nın meşhur bağları sadece şarap üretimine ilham vermekle kalmamış, aynı zamanda çiğ dolma gibi lezzetlere de kaynak olmuştur. Çiğ dolma, ateşsiz su da demlenerek hazırlandığı için bu adı alır. Bulgur, soğan, salça, taze otlar ve asma yaprağıyla yapılan bu iç pilav asma yaprağına sarılıp yenir. Geleneksel olarak evlerde yapılır, bu nedenle restoranlarda pek bulunmaz. Ancak Sosyal Tesisler adlı restoranda Esma Abla'nın hazırladığı çiğ dolmayı sipariş edebilirsiniz.

Asma Yaprağında Sardalya: Çanakkale'nin özel lezzetlerinden sardalya, Bozcaada'da asma yaprağında pişirilir. Sardalyanın en lezzetli olduğu mevsim yaz olduğu için menülerde sıkça görülebilir.

Ada Mantısı: Bozcaada mantısı, fırında kızartılan el açması bir mantı türüdür. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve baharatlı sos eklenerek servis edilir. En tazesini Dört Hanımeli adlı restoranda bulabilirsiniz.

Mafiş Tatlısı: Mafiş, adaya özgü çıtır bir hamur tatlısıdır. Bazıları tulumba tatlısına benzetse de daha çok lokma tatlısına benzer. Ayazma'daki Vahit'in Yeri veya Dört Hanımeli gibi mekanlarda tadabilirsiniz.

Koruk Suyu: Bozcaada'nın bağcılık geleneği sadece şaraba değil, yan ürünlere de ilham vermiştir. Koruk suyu, fermantasyon görmemiş üzümlerden elde edilen bir meyve suyudur. Vitamini yüksektir ve kokteyllerde harika bir içecektir. Veli Dede adlı mekanda şişeli olarak bulabilirsiniz.

Gelincik Şerbeti: Ada gelinciklerinden yapılan bu geleneksel şerbet, lezzetli ve ferahlatıcıdır. No:8 ve Veli Dede gibi yerlerde bulunabilir.

Ada Reçelleri: Bozcaada'ya özgü reçeller, adalıların meyve dışındaki şeyleri reçelleştirmesinin bir sonucudur. Örneğin, domates reçeli kahvaltılarda sıkça tüketilir. Reçel çeşitlerini Çarşamba günleri kurulan pazarda veya Veli Dede'de bulabilirsiniz.

Ada Tavşanı: Ada gezintiniz sırasında "tavşan çıkabilir" tabelaları sizi güldürebilir. Rumların geleneksel yemeklerinden biri olan tavşan yahnisi, denemeye değerdir.

Bozcaada Uluslararası Yerel Tatlar Festivali: Her yıl Haziran ayında düzenlenen Bozcaada Uluslararası Yerel Tatlar Festivali, adanın en keyifli etkinliklerinden biridir. Bu festivalde, Bozcaadalı kadınlar el emeği ürünlerini sergilerler. Festivalde hem yerel yemekleri tatma fırsatınız olurken hem de bu lezzetlerde kullanılan ürünleri satın alabilirsiniz. Ayrıca, festival sadece yemeklerden ibaret değildir; konserler, atölyeler ve spor etkinlikleri de sunar.

Bozcaada'yı ziyaret ederken, bu özel lezzetleri deneyerek adanın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatını kaçırmayın.