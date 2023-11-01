Doğu Ekspresi Seferleri Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.



Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor.



Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars’ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan’ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.



Uraloğlu, "Bu yıl turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacak” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.