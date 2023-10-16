İstanbul'daki en iyi 5 bowling salonu belli oldu. Bowling severlerin ilgi duyduğu listeye göre Atlantis Bowling, ACR Loft, Airport Bowling, Seaside Bowling ve Bu Da Bowling İstanbul’daki en iyi 5 bowling salonu arasında. İşte bu bowling salonlarının adresleri ve hakkında bilmeniz gerekenler...

İstanbul’daki En iyi 5 Bowling Salonu

İstanbul’daki En iyi 5 Bowling Salonu

Atlantis Bowling

Hafta içi 16 bin hafta sonları ise yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği salonda uluslararası şampiyona standartlarında hazırlanmış bowling hatlarının yanı sıra bilardo, masa tenisi, karaoke odaları, çocuklar için oyun alanları ve özel oyun makinaları bulunuyor.

Adres: Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Canpark AVM No: 169 Kat:3 / 313- 315- 316 Nolu Bağımsız Bölüm 34768 Ümraniye – İstanbul

ACR Loft

Dünyada eğlence ve etkinlik tesislerinde kullanılan en son teknolojiler ile donatılmış bu bowling salonunda adeta eğlencenin tadına varacaksınız.

Adres: ACR LOFT AVM Acarlar Mah, Polonez Bağlantı Yolu Kamer Çıkmazı No:2/29 Beykoz- İstanbul

Airport Bowling

Türkiye’de ki en son sisteme (QUBICA-AMF 90XLi) sahip olan Airport Bowling’te, 12 hattın 2 hattı çocuklara özel bir fonksiyona sahip. Yan boşluk kalkanları atışlarındaki isabeti, çizgi film tadında ekran animasyonlarıysa keyiflerini arttırmak üzere düşünülmüş.

bowling

Adres: Airport Outlet Alışveriş Merkezi Bakırköy E-5 Karayolu Londra Asfaltı Airport Outlet Center D:9 Atatürk Hava Limanı Kavşağı, 34020 Bakırköy/İstanbul

Seaside Bowling

Bowling müzik, eğlence ve doğanın büyüleyici güzelliğinin kucakladığı sıcacık bir atmosferde zamanınızı ayrıcalıklı olarak değerlendirebileceğiniz özel bir mekanda, Seaside Bowling'tesiniz.

Adres: Orhantepe Mahallesi, Sahilyolu Cd. No:3, 34860 Kartal/İstanbul

Bu Da Bowling

Bu Da Joyclub'ta bowling, bilardo, 4K dev ekranla maç izleme, Dj performansları gibi birçok farklı aktivite bulunuyor.

Adres: Beylikdüzü Migros AVM (Barış Mah. Sakarya Cad. No:1)34520 Beylikdüzü.