İşte İstanbul'a yakın en iyi kayak merkezleri

İstanbul'a yakın en iyi kayak merkezleri yılbaşı tatili yapmayı düşünen İstanbullular tarafından merak ediliyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan bu kayak merkezleri arasında en bilineni Bursa'daki Uludağ Kayak Merkezi'dir. Peki listede kaç kayak merkezi bulunuyor? İşte derlediğimiz İstanbul'a yakın en iyi kayak merkezleri listesinin ayrıntıları...

İstanbul'a Yakın En İyi Kayak Merkezleri

Yılbaşı tatilinde gidilecek İstanbul'a yakın en iyi Kayak merkezleri içerisinde Uludağ Kayak Merkezi, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Kartepe Kayak Merkezi ve bulunuyor.

Uludağ Kayak Merkezi

Bursa'da bulunan Uludağ Kayak Merkezi İstanbul'a yakın en iyi kayak merkezleri arasında en popüler olanıdır.

Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu'da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, İstanbul'a yakın kayak merkezleri arasındadır.

Kartepe Kayak Merkezi

Kocaeli ilindeki Kartepe Kayak Merkezi, İstanbul'a en yakın kayak merkezleri arasında ilk sıradadır.