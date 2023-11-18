İzmirliler bu haber ile adeta sanata doyacak. Çünkü İzmir'de yer alan ücretsiz sergi ve müzeleri burada belirledik. Peki hangi sergiler ve hangi müzeler listede yer alıyor? 12 adet sergi ve müze burada bulunuyor. İşte İzmir'deki ücretsiz sergiler ve müzeler listesinin ayrıntıları...

İzmir'deki Ücretsiz Sergiler ve Müzeler

Sanatseverlerin çok seveceği o liste bu şekildedir;

1- İzmir Kültür Sanat Fabrikası

2- Ziraat Bankası İzmir Sanat Müzesi

3- Atatürk Müzesi

4- Etnografya Müzesi

5- İzmir Mask Müzesi

6- Agora Ören Yeri

7- Efes Müzesi

8- Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu

9- Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

10- Folkart Gallery, Mustafa Kemal Atatürk sergisi

11- Arkas Deniz Tarihi Merkezi

12- Alsancak Arkas Sanat Merkezi