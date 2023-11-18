İzmir'deki Ücretsiz Sergiler ve Müzeler
İzmir'de kültür ve sanatla ilgilenmeyi seven sanatseverler bu habere çok sevinecek. İzmir'deki ücretsiz sergiler ve müzeler listesi burada bulunuyor...
İzmirliler bu haber ile adeta sanata doyacak. Çünkü İzmir'de yer alan ücretsiz sergi ve müzeleri burada belirledik. Peki hangi sergiler ve hangi müzeler listede yer alıyor? 12 adet sergi ve müze burada bulunuyor. İşte İzmir'deki ücretsiz sergiler ve müzeler listesinin ayrıntıları...
İzmir'deki Ücretsiz Sergiler ve Müzeler
Sanatseverlerin çok seveceği o liste bu şekildedir;
1- İzmir Kültür Sanat Fabrikası
2- Ziraat Bankası İzmir Sanat Müzesi
3- Atatürk Müzesi
4- Etnografya Müzesi
5- İzmir Mask Müzesi
6- Agora Ören Yeri
7- Efes Müzesi
8- Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu
9- Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü
10- Folkart Gallery, Mustafa Kemal Atatürk sergisi
11- Arkas Deniz Tarihi Merkezi
12- Alsancak Arkas Sanat Merkezi
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