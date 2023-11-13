Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler
Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesi İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki yağmurlu havada nereler gezilir? İşte o listenin ayrıntıları...
Yağmur, gezmek için engel teşkil edemez. Yağmurlu havada İstanbul'a nereler gezilir sorusunun yanıtını bu liste ile verdik. Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesi içerisinde tarihi eserler yer alıyor. Peki bunların isimleri nelerdir? İşte yağmurlu havada İstanbul'da görülecek o yerler...
Yağmurlu Havada İstanbul'da Gezilecek Yerler
Bakın yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek nereler var;
Ayasofya Cami,
Kapalı Çarşı,
Yerebatan Sarnıcı,
Galata Kulesi,
Ahrida Sinagogu,
Arkeoloji Müzesi,
Beylerbeyi Sarayı,
Dolmabahçe Sarayı,
Topkapı Sarayı.
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