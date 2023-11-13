Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler

Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesi İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki yağmurlu havada nereler gezilir? İşte o listenin ayrıntıları...

Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler
Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler
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Yağmur, gezmek için engel teşkil edemez. Yağmurlu havada İstanbul'a nereler gezilir sorusunun yanıtını bu liste ile verdik. Yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek yerler listesi içerisinde tarihi eserler yer alıyor. Peki bunların isimleri nelerdir? İşte yağmurlu havada İstanbul'da görülecek o yerler...

Yağmurlu Havada İstanbul'da Gezilecek Yerler

İstanbul'da Gezilecek Yerler

Bakın yağmurlu havada İstanbul'da gezilecek nereler var;

Ayasofya Cami,

Topkapı Sarayı,

Kapalı Çarşı,

Yerebatan Sarnıcı,

Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler - Resim : 2

Galata Kulesi,

Ahrida Sinagogu,

Arkeoloji Müzesi,

Beylerbeyi Sarayı,

Yağmurlu Havalarda İstanbul'da Gezilecek Güzel Yerler - Resim : 3

Dolmabahçe Sarayı,

Topkapı Sarayı.

Kış Gelmeden İstanbul'da Buraları Gezmeyi Unutmayın! İşte Hafta Sonu İstanbul'da Gezilecek YerlerKış Gelmeden İstanbul'da Buraları Gezmeyi Unutmayın! İşte Hafta Sonu İstanbul'da Gezilecek YerlerGezi
# İstanbul # istanbul # topkapı sarayı
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