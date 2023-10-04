Panorama 1453 Tarih Müzesi 100 gün ücretsiz
Türkiye'nin ilk panoramik müzesi Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre 100 gün boyunca ücretsiz şekilde hizmet verecektir.
İBB'nin duyurusuna göre, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 4 müze 100 gün süreyle ücretsiz oldu. Bunlardan biri olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, diğer 3 müze gibi sabah 11:00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede, buraya nasıl gidilir? İşte merak edilen ayrıntılar...
Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede
İstanbul-Topkapı’da bulunan ve yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelip gördüğü bu Tarih Müzesi, İstanbul’un fethedilişinin çeşitli materyallerle canlandırıldığı panoramik bir müzedir. Topkapı Parkı içerisinde bulunmaktadır.
Adres: Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı Kültür Park İçi Yolu, 34015 Zeytinburnu/İstanbul
Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir
Metrobüsle Topkapı Durağına kadar gelmeniz gerekiyor. Durakta indikten sonra tarihi surlar yönüne doğru üst geçidi geçerek Topkapı Kültür Parkı’na gelin. Parkın içinden 5 dakikalık kısa bir yürüyüşle müzeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Tarihi Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Topkapı durağında inin. Buradan da Topkapı Kültür Parkı içerisinde yürüyerek müzeye ulaşabilirsiniz.