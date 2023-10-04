Panorama 1453 Tarih Müzesi 100 gün ücretsiz

İBB'nin duyurusuna göre, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 4 müze 100 gün süreyle ücretsiz oldu. Bunlardan biri olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, diğer 3 müze gibi sabah 11:00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede, buraya nasıl gidilir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede

Panorama 1453 Tarih Müzesi Nerede

İstanbul-Topkapı’da bulunan ve yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelip gördüğü bu Tarih Müzesi, İstanbul’un fethedilişinin çeşitli materyallerle canlandırıldığı panoramik bir müzedir. Topkapı Parkı içerisinde bulunmaktadır.

Adres: Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı Kültür Park İçi Yolu, 34015 Zeytinburnu/İstanbul

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir

Metrobüsle Topkapı Durağına kadar gelmeniz gerekiyor. Durakta indikten sonra tarihi surlar yönüne doğru üst geçidi geçerek Topkapı Kültür Parkı’na gelin. Parkın içinden 5 dakikalık kısa bir yürüyüşle müzeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Tarihi Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Topkapı durağında inin. Buradan da Topkapı Kültür Parkı içerisinde yürüyerek müzeye ulaşabilirsiniz.