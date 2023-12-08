Sofya'da Nereler Gezilir? Kapı Komşumuz Sofya'da Gezilecek Muhteşem Yerler!

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü Sofya topraklarında Osmanlı kültürüne ait birçok eser bulunmaktadır. Vizesiz gidilebilen bir ülke olan Bulgaristan, özellikle Türk turistleri ağırlamaktadır. Peki Sofya'da nerelere gidilir? İşte cevabı... Valizlerinizi hazırlayın ve rotalarınızı oluşturun.

Aleksander Nevski Katedrail

Bulgaristan'ın Sofya şehrinin en merkezinde yer alan, yüksekliği 52 metre olan Bulgar Ortodoks katedralidir. 1882 yılında yapımına başlanmış ve 1912 yılında resmi olarak açılmıştır. 1877-78 Osmanlı Rus savaşında ölen Rus askerlerinin anısına inşa edilmiştir.

Çan kulesinin tepesi ve üstünde bulunan haç baştan aşağı altın kaplıdır. 30 km uzaktan duyulduğu söylenmektedir. Alexander Nevsky Katedrali 3170 metrekare alan işgal eder, toplam da 10 bin kişi kapasitesi vardır. Balkanlardaki ikinci büyük katedraldir. Katedral Sofya’nın sembolleri arasında yer almaktadır.

Ulusal Arkeoloji Müzesi

Roma İmparatorluğu, Trakya İmparatorluğu ve Antik Yunan dönemine ait eserler ve kalıntılar burada sergileniyor. Ünlü Vulchitrum Hazinesi de burada.

Banyabaşı Camii

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen önemli bir eserdir. Aynı zamanda hala ezan okunmaktadır. Mimar Sinan'ın eseri olan bu caminin en dikkat çeken özelliği ise kubbesi. Avrupa'nın en eski camisi olma özelliğine sahip cami ibadete açık. Zamanında buranın restorasyonunu yaptırdığı için Seyfullah Efendi Cami olarak da bilinir.

Sofya Hayvanat Bahçesi

Kraliyet kararnamesi ile yaptırılan hayvanat bahçesi, 1888 yılından beri Sofya’da ve 250’den fazla cinste hayvan burada bulunuyor. Büyüklüğü ise 36 hektar.