Soğuk havada bile yerinde duramayanlar! Kışın İstanbul'da yapılacakların tam listesi



İstanbul kış aylarında da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilere çeşitli olanaklar sunar. Özellikle gezme hastası olan kişiler için soğuklarda bile bir yerlere gitmek istiyorlarsa işte tam fırsat. Soğukları bile avantaja çevirenler için hazırladığımız İstanbul turu.

SOĞUKLARDA İSTANBUL'DA GİDİLECEK YERLER

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı

Soğuk havalarda alışveriş yapmak için Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi kapalı çarşılar ideal yerlerdir. Kapalıçarşı, tarihi dokusu ve çeşitli ürünleriyle ünlüdür. Mısır Çarşısı ise baharatlar, kuruyemişler ve hediyelik eşyalar için harika bir yerdir.

Rahmi Koç Müzesi

İstanbul'un Hasköy semtinde bulunan Rahmi Koç Müzesi, endüstriyel tarih, ulaşım ve iletişim konularında zengin bir koleksiyona sahiptir. Kapalı ve ısıtmalı mekanları sayesinde kış aylarında keyifli bir ziyaret sunar.

Sakıp Sabancı Müzesi

Boğaziçi'nin kıyısında yer alan bu müze, Osmanlı ve Türk sanatına dair önemli eserleri barındırır. Güzel bahçesi ve manzarası ile ziyaretçileri cezbetmektedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Modern sanatın örneklerini görmek isteyenler için İstanbul Modern, kış aylarında sergiler ve etkinliklerle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunar.

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi

Kışın bile hareketli olan Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, alışveriş, kafe ve restoranlarla dolu. Tarihi Galata Kulesi'ni ziyaret edebilir ve çeşitli mağazalarda vakit geçirebilirsiniz.

Pera Müzesi

Pera Müzesi, Osmanlı dönemi ressamlarından günümüz sanatçılarına kadar geniş bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle sanatseverler için ilgi çekici bir yerdir.

Beylerbeyi Sarayı

Boğaziçi kıyısında bulunan bu saray, Osmanlı dönemi mimarisini görmek isteyenler için harika bir seçenektir. Sarayın tarihini ve mimarisini inceleyebilirsiniz.

Miniatürk

Minyatürk, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden minyatür maketlerle dolu bir açık hava müzesidir. Kışın da ziyaret edilebilecek ve Türkiye'nin kültürel mirasını keşfetmek için ilginç bir yerdir.

Kuzguncuk ve Moda Sahili

Boğaziçi'nin sakin semtlerinden biri olan Kuzguncuk, tarihi dokusu ve sakin atmosferi ile bilinir. Moda Sahili ise kışın yürüyüş yapmak veya deniz manzarasının tadını çıkarmak için güzel bir seçenektir.

İstanbul'da kış aylarında birçok kültürel, sanatsal ve tarihi mekan ziyaret edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmeyi unutmadan, keyifli bir kış günü geçirebilirsiniz.