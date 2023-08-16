Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler buraya! İşte dünyanın en ucuz şehirleri

Dolar kuru ve Euro fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Bu durum ise yurt dışında tatil yapmak isteyenleri üzen bir durum. Ancak bu demek değildir dövizdeki artış yurt dışı tatilimize engel olsun. Dünyanın en ucuz şehirleri listesi ile ekonomik koşullardan en az etkilenecek şekilde harika bir tatil geçirebilirsiniz!

DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHİRLERİ

İşte döviz kurundan en az etkilenecek şekilde tatil yapmanızı sağlayacak dünyadaki en ucuz şehirler!

Mumbai

Hindistan'ın ve dünyanın en hızlı gelişen şehirlerin Mumbai en ucuz tatil rotaları arasında. Bir zamanlar birbirinden bağımsız adalardan oluşan şehir bugün bu adaların birleşmesiyle yeni bir kimliğe kavuşmuş. Bazı bölgeleri Avrupa'dan bile pahalı. Ancak şehirde genel olarak az para harcayarak gezebilir, yemek yiyip konaklayaiblirsiniz.

Katmandu

Nepal'in başkenti Katmandu, yakınlarında bulunan muhteşem doğal güzellikler ve tapınaklarla bilinen bir kent. Hem hesaplı hem egzotik bir tatil arayanların buluşma noktası olan şehirde sadece birkaç dolara konaklayabilir, yemek yiyebilirsiniz.

Bükreş

Doğu Avrupa ülkeleri Batı'ya kıyasla çok daha ekonomik ve gitmesi kolay. Tıpkı Romanya'nın Başkenti Bükreş gibi. Bükreş sadece ekonomik değil aynı zamanda son derece güzel bir şehir. Heybetli yapılarla çevrili caddelerinde gün boyu dolaşıp uygun fiyatlı hediyelik eşyalar alabilir, geceleriyse kulüplerde eğlenebilirsiniz.

Panama City

Bembeyaz muhteşem kumsalları ve göz alıcı adalarıyla ünlü Panama'nın başkenti Panama City de hem ucuz hem de tatil için harika bir alternatif. Diğer alternatiflere kıyasla ülkemizden daha uzakta. Dolayısıyla ulaşım masraflı bir hal alıyor.

Yeni Delhi

Hindistan'ın ve dünyanın en ucuz şehirlerinden birisi de Yeni Delhi. Kentte çok uygun fiyatlara konaklayabilir ve yemek yiyebilirsiniz. Üstelik teknoloji alışverişi yapmak isterseniz de burası uygun fiyatlara telefondan bilgisayara birçok ürünü bulabileceğiniz bir alışveriş cenneti.

Krakow

Polonya'nın ve Avrupa'nın en eski kentlerinden Krakow da uygun fiyatlı konaklama, yeme içme ve alışveriş olanaklarıyla adından söz ettiriyor. Krakow ve çevresinde özellikle gece hayatı çok renkli. Alkol fiyatları birçok ülkeyle kıyaslandığında çok düşük. Yani sabahın ilk saatlerine dek süren eğlence için bir servet harcamnaız gerekmiyor.

Tiran

Arnavutluk'un başkenti Tiran, bölgenin ve dünyanın en ucuz şehirleri arasında. Ayrıca Tiran, lezzetli Arnavut yemeklerini deneyebileceğiniz bir gastronomi başkenti. Elbasan tavası ve Arnavut böreği gibi ünlü lezzetleri mutlaka tatmanızı öneririm. Tiran'a yolunuz düştüğünde ayrıca Berat ve İşkodra gibi Arnavutluk'un en eski yerleşim yerlerini de keşfedebilirsiniz.

Tunus

Afrika'nın Akdeniz kıyısında yer alan Tunus uygun fiyatlı ve unutulmaz bir tatil için kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir destinasyon. Tunus'ta ekonomik bir şekilde konaklayabilir, denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çölde safari yapma ve develerle gezinti yapma gibi aktiviteler de mümkün. Türk vatandaşları için Tunus'a turistik ziyaretlerde vize gerekiyor.