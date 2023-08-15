Kapadokya’dan daha güzel! İşte Anadolu’nun gizli cenneti Soğanlı Vadisi

Soğanlı Vadisi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunuyor. Anadolu’nun gizli köşelerinden biri olan doğal ve tarihi güzellikleri içinde barındıran Soğanlı Vadisi Kapadokya kadar bilinmese bile en az onun kadar güzel bir cennet! Kayseri’nin Kapadokya’sı olarak bilinen Soğanlı Vadisi hakkında duymanız gerekenleri en güzel fotoğraflarına da yer verip sıraladık. Soğanlı Vadisi konumu ve gezgin yorumları da listede!

KAPADOKYA'DAN DAHA GÜZEL!

Kayserinin turizm vitrinini süsleyen tarihi mekanlardan biri olan Soğanlı Vadisi, ilginç coğrafi yapısının yanı sıra, Hıristiyanlık alemi için son derece önem arz eden kiliseleriyle ünlüdür. Kapadokya bölgesinin doğusuna, Kayseri il merkezinin güneybatısına konumlanan Soğanlı, Yeşilhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı volkanlarından fışkıran lav ve küllerin soğuması sonucu ilginç yeryüzü şekillerinin meydana geldiği Kapadokya bölgesi, derin tüf vadileri, peribacaları ve insanlığa mesken olmuş kaya yerleşimleriyle biliniyor. Kapadokya’nın önemli bir parçası olan Soğanlı Vadisi, tüm bu özellikleriyle önemli bir turizm merkezi konumunda.

ANADOLU'NUN GİZLİ CENNETİ

Akköy Baraj Gölü’nden başlayarak uzanan vadi içerisinde, bir zamanlar yaklaşık iki yüz kadar kilise yer alıyordu. Bir kısmında fresklerin yer aldığı bu tarihi mekanlardan özellikle Geyikli, Tahtalı (Santa Barbara), Kubbeli, Saklı, Yılanlı, Karabaş, Tokalı ve Ballık kiliseleri ziyaret edilebiliyor. Soğanlı ören yeri girişinde üç restoran ve iki pansiyon bulunuyor. Birçok bölgede olduğu gibi yöresel kültürü yansıtan bez bebekleri, Soğanlı' da da bulabilirsiniz.

SOĞANLI VADİSİ NEREDE

Adres: Soğanlı, Soğanlı Köyü Yolu, 38800 Yeşilhisar/Kayseri

SOĞANLI VADİSİ ZİYARET SAATLERİ VE ÜCRETİ

Soğanlı Vadisi haftanın her günü 08:00 ile 19:00 saatleri arasında açıktır. Soğanlı Vadisi'ne giriş için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor.

Soğanlı Vadisi’ni ziyaret edenlere, Yeşilhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Erdemli köyüne mutlaka uğramalarını öneririz. Yemyeşil ve dar bir vadinin yamaçlarına yayılan, Tek Nefli Arkaik, Aziz Nikolaos, Kırk Martir, Ayı, Mikhael, Oniki Havari, Aziz Eustathios ve Saray kiliseleri ile Haralam Manastırı görülmeye değer yerler arasında. Ayrıca Erdemli köyünün 1 kilometre güneyindeki Karaönür ile 2 kilometre kuzeyine konumlanan Gülbayır köyündeki Kesteliç kaya yerleşimlerini fotoğraflayabilirsiniz.

Soğanlı Vadisi’nin bir başka tarihi mekanı, Yeşilhisar ilçesine 18 kilometre mesafedeki Güzelöz köyüdür. Başköy ile Güzelöz arasına konumlanan vadide Haç, Mistikan, Aziz Basileus, Ortaköy Aziz Georgios, Panagia, Mikhael, Aziz Stratilates, Aziz Eustathios, Ortaköy Azize Barbara gibi kilise ve kaya kiliseleri görülebilir. Özellikle Başköy (Ortaköy) yerleşimindeki bir kısmı terk edilmiş tarihi evleri mutlaka ziyaret etmelisiniz.

SOĞANLI VADİSİ GEZGİN YORUMLARI

"Dünya yedi defa doldu boşaldı sözünü kanıtlar nitelikte eşsiz bir yer.Mistik bir havası var. Pencere şeklinde küçük oyuklar insanı gerçekten hayret içerisinde bırakıyor.Burada insanlar değil de sanki farklı varlıklar yaşamış."

"Benim eşim oralı her hafta giderim gerçekten rahatlatıcı huzurlu bir yer herkese tavsiye ederim.. Köyün insanları da çok neşeli insanlar."

"Belediye şu anda çevre düzenlemesi yapıyor. Bittiğinde güzel olacak gibi duruyor. Ben vadinin içinden ören yerlerine ve kanyonlara bakarken keyif aldım. O güzergahtan geçerken kesinlikle girip görmelisiniz.giriste solda magara ev var. Köylü bir ablaya ait. Durup fotoğraf cekebilirsiniz. Ablanın kendi sattığı ürünler var. Herhangi bir ücret yok. Birkaç dere içinde mekan var, yeşillik ve güzel. Uğrayıp soluklanabilirsiniz. Özellikle ikinci bahar restoran var."

"Kayseri'ye bağlı gözüken bu ören yerip muhteşem güzellikte kaya evlerden oluşuyor. 9-10 adet kilisesi var. Karabaş Kilise içindeki frekslerin halı içler acısı. Gözlerini oyup, heryerine isim yazmışlar. Bu güzellikteki tarihi kalıntıların çizilmesi beni derinden üzüyor. Görülmeye değer güzellikteki Soğanlı ören yerini araba ile gezmenizi tavsiye ederim. Birde yolun ilerisinde kanyon varmış. Zamanım kısıtlı olunca gidemedim."