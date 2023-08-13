Yaz tatilinde plaj arayanlar buraya! İşte İzmir'in en iyi plajları

İzmir'de denize girecekler bu haber sizi ilgilendiriyor! Yaz tatilini deniz kum güneş konsteptiyle yapmak isteyenler için işte İzmir'in en iyi plajları listesi! Listede Karaburun Akvaryum Plajı, Güzelbahçe Plajı ve Urla Demircili Koyu ile beraber diğer sürpriz koylar ve plajlar bulunuyor! Görmek için aşağı bakınız!

İZMİR'İN EN İYİ PLAJLARI

Listedeki harika plajlar bu yaz kavurucu sıcaklarda serinlemeniz için kesin çözüm! İşte en iyi İzmir plajları...

Karaburun Akvaryum Plajı

Akvaryum Plajı İzmir'in Mavi Bayraklı plajlarındandır. Masmavi suları ile oldukça keyifli zaman geçireceğiniz sahil Karaburun merkezinde bulunmaktadır, ulaşımı oldukça kolaydır. Plaj belediye tarafından işletilmektedir, şezlong ve şemsiye fiyatları uygundur. Duş ve tuvaletlerin oldukça temiz olduğu plajda yiyecek içecek fiyatları da abartılmamıştır. Akvaryum plajının bir diğer adı İncirliköy olarak da geçmektedir.

"Deniz çok güzel. Sabahtan dalga oluyor. Öğlene doğru deniz daha girilebilir durumda. Suyu soğuk değil. Sahilde soyunma kabini var. Etrafında çeşitli işletmeler var, oralarda wc-duş hizmeti var."

"A lışveriş içecek cafe soyunma alanı var ücretsiz beach derinliği 2 metre sonradan başlıyor.

Güzelbahçe Plajı

İzmir şehir merkezine ve Seferihisar, Urla gibi İzmir’in turistik bölgelerine yakın bir konumda bulunan Güzelbahçe ilçesi, deniz tatili denince şehirde akla ilk gelen destinasyonlardan biri olmasa da; tarihi ve turistik bir gezi için çıktığınız bir seyahatte kumlu ve mavi bayraklı bir halk plajında denize girmek için tercih edilebilir.

Güzelbahçe’de beach club konseptli plajlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, girişlerin ücretsiz olduğu Güzelbahçe halk plajlarında şezlong ve şemsiye kiralamak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Plajlar merkezi bir konumda bulunduğundan, çevrelerinde kafe ve restoran gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bazılarında, plaj voleybolu gibi aktivite seçenekleri bulmak da mümkündür.

Güzelbahçe seyahatinizde denize girmek için tercih edebileceğiniz plajlar arasında; Siteler Plajı, 2. Liman Halk Plajı ve Maltepe Sahili’nde yer alan halk plajı yer almaktadır. Dilerseniz, ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Akarca Plajı’ndan da denize girebilirsiniz.

Urla Demircili Koyu

İzmir’de denize girilebilecek en uygun bölgelerden bir tanesi olan, Demircili Plajı yeni misafirlerini bekliyor. Urla ilçesine bağlı Demircili bölgesinde yer alan Demircili Plajı ailelerin ve arkadaş gruplarının eğlenceli vakit geçirdiği bölgelerden bir tanesidir. Suyu oldukça soğuk olan Demircili Plajı, sörf içinde uygundur. Denizin kıyı kısımlarında yosunlar ve taşlar var ancak biraz ilerdiğinizde ayaklarınızın sadece kuma bastığını göreceksiniz. Dilerseniz deniz ayakkabısı veya terlik getirebilirsiniz. Şezlong veya şemsiye imkanlarından yararlanmak istemiyorsanız, havlunuzu mutlaka yanınıza alın. Şemsiyeniz var ise; onu da getirebilirsiniz.

Çeşme Alaçatı Plajları

İzmir sahilleri içinde sörf tutkunlarının bir numaralı tercihi olan Alaçatı Plajları Çeşme ilçesinin en çok bilinen ve rağbet gören yerleridir. Halk plajının yanı sıra ücretsiz kullanılabilecek plajlar mevcut olsa da civar market ve işletmeler oldukça pahalıdır. Özel plajı olan lüks işletmelerin de bulunduğu Alaçatı' da sörf okulları bulunmaktadır. Buralardan özel ders almanız mümkündür ancak saati 100 Euro gibi fiyatlardan başlamaktadır. Dalgasız suyu, kumluk ve sığ sahilleri ile hem deniz hem de sörf tatilcileri için oldukça mükemmel özelliklere sahip olan plajları mutlaka görmenizi tavsiye ederiz.

Gümüldür Plajları

Gümüldür plajları, geniş ve temiz kumsalları ile öne çıkar. Plajların çevresinde, yerli halkın işlettiği restoranlar, kafeler ve dükkanlar bulunur. Plajda güneşlenmek, yüzmek, su sporları yapmak ve şnorkelle dalış yapmak için ideal bir ortam sağlar.

Gümüldür'ün koyları da ayrıca ziyaret edilmeye değerdir. Koyların kristal berraklığındaki suları, ziyaretçilerin akıllarından çıkmayacak bir deneyim sunar.

Bunun yanı sıra, Gümüldür'de doğa yürüyüşü ve bisiklet turları da yapılabilir. Özellikle Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, tüylü pelikanlar, çamur kırlangıçları ve flamingolar gibi birçok nadir kuş türüne rastlamak mümkündür.