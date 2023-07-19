İstanbul'da plaj arayanlar buraya! İşte Büyükada'nın en iyi plajları

İstanbul'da plaj arayanları mutlu edecek haber geldi! İşte Büyükada'nın en iyi plajları ve Büyükada plajlar listesi hakkında tüm ayrıntılar...

İstanbul’da denize girmek bundan birkaç on yıl öncesi için çok normal bir aktiviteydi. Ancak günümüzde ne yazık ki birkaç bölge dışında bu şehirde denize girilebilecek bir yer bulmak çok zor. Tam da bu noktada İstanbul’un incisi Adalar devreye giriyor! Özellikle İstanbul’a yakın tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Adalar plajları yalnızca kısa bir vapur yolculuğuyla ulaşılabilen harika bir kaçış noktası oluşturuyor.

Peki, 2023 yılı itibarıyla Adalar’da denize nerede girilir? Büyükada, Heybeliada, Kınalıada gibi farklı bölgelerde bulunan beach’leri ve halk plajlarını sizin için derledik. İşte en güncel Adalar plaj bilgileri…

BÜYÜKADA’NIN EN İYİ PLAJLARI

Adalar’ın en büyüğü olan Büyükada plaj bakımından en zengin bölgelerden bir tanesi. Ada’da farklı kesimlere hitap eden çeşitli beach seçenekleri var. Büyükada plajlarının pek çoğunda giriş ücretli. 2023 yılı itibarıyla giriş ücretlerinin bir hayli yükseldiğini de hatırlatmakta fayda var.

Beltur Plaj | Büyükada

Telefon: 444 66 44 (Beltur) Ulaşım: Direkt Motor Seferleri (Bostancı veya Kartal), Büyükada İskelesi’nden Elektrikli Araçlar (Maden Durağı) Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi 200 TL (Ulaşım dahil) Hafta Sonu 300 TL (Ulaşım dahil)

Büyükada plajları içerisindeki en yeni mekan 22 Temmuz 2022 tarihinde açılan Büyükada Beltur Plaj ve Kafe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan plaja Bostancı ve Kartal’dan direkt motor seferleri düzenleniyor. Plaja girişler 7 yaşa kadar ücretsiz, 7-12 yaş arasındaki çocuklar içinse %50 indirim uygulanıyor.

Büyükada Beltur Plaj’a dışarıdan yiyecek-içecek götürmek yasak ancak mekandaki kafede pek çok farklı ürüne ulaşabilmek mümkün.

Yörükali Plajı | Büyükada

Telefon: 0 (216) 382 73 41 Ulaşım: Büyükada İskelesi’nden Ücretsiz Tekne Seferleri Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi 250 TL Hafta Sonu 350 TL

Büyükada’daki aile plajları arasında yer alan Yörükali Plajı, uzun yıllardır hizmet veren tesislerden bir tanesi. Özellikle çocuklu aileler için plaj arayışında olanlara yönelik uygun bir seçenek olan işletme, hafta sonları son derece kalabalık olabiliyor. Sığ bir denize sahip olan kumluk plajda, konaklama imkanı da var. İşletmenin motelinde kalan misafirler için plaja giriş ücretsiz.

Nakibey Plajı | Büyükada

Telefon: (0216) 382 45 01 Ulaşım: Büyükada İskelesi’nden Ücretsiz Tekne Seferleri Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi 250 TL Hafta Sonu 350 TL

Büyükada plajları arasındaki bir diğer köklü tesis olan Nakibey Plajı, 1984 yılından beri hizmet veriyor. Son derece sığ bir denize sahip olan plajda cankurtaran hizmeti ve çocuk oyun alanları da mevcut. Özellikle ailelerin tercih ettiği mekanda restoran ve kafe de yer alıyor. İşletme; serpme kahvaltı, et-tavuk ızgara seçenekleri, fast food ürünler, salata çeşitleri gibi zengin bir menüyü misafirlerine sunuyor.

Aya Nikola Plajı | Büyükada

Telefon: (0216) 382 41 43 Ulaşım: Büyükada İskelesi’nden Ücretsiz Tekne Seferleri Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi 200 TL Hafta Sonu 300 TL

Adalar plajları arasında en sakin seçeneklerden bir tanesi Büyükada’da yer alan Aya Nikola Plajı. Özellikle Ada’nın yerlileri tarafından tercih edilen beach, ince kumlu bir yapıya sahip ve sığ bir denizi var. Çocuklu aileler için de uygun olan plaj, halk plajı olarak bilinmesine rağmen mekanda giriş ücreti uygulanıyor.

Eskibağ Plajı (Halik Koyu) | Büyükada

Telefon: 0 (216) 382 23 36 Ulaşım: Büyükada İskelesi’nden Ücretsiz Tekne Seferleri Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi 100 TL Hafta Sonu 100 TL

Halik Koyu plajı olarak da bilinen Eskibağ Plajı, Büyükada plaj seçenekleri arasında sıklıkla tercih edilenlerden bir tanesi. Özellikle sakinliğiyle ön plana çıkan plaj, olağanüstü Marmara Denizi manzarasının tadını çıkarabileceğiniz bir Teras Restoran’a da sahip. 150 kişi kapasiteli plajda ayrıca konaklama imkanı da var. Eskibağ Butik Otel, 19 odasıyla bölgede konaklamak isteyen misafirlere hizmet veriyor.

Nizam Plajı | Büyükada

Telefon: 0545 377 63 62 Ulaşım: Büyükada İskelesi’nden Ücretsiz Tekne Seferleri Giriş Ücreti (2023 Haziran): Hafta İçi ve Hafta Sonu 150 TL

Büyükada’nın Nizam Koyu bölgesinde yer alan Nizam Plajı, Ada’nın en küçük beach’lerinden bir tanesi. Diğer tesislere göre daha uygun fiyatlar sunan plajda çoğunlukla sakin bir atmosfer var. Ancak bölgedeki denizin zaman zaman yosunlu olabildiğini de belirtelim.

Kaynak: Plume Mag