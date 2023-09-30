Üsküdar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir semt olmasının yanı sıra, lezzetli yemekleri ve mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel yemekler ve mekanlar semtin tarihi dokusu ve güzellikleriyle birleştiğinde lezzetli bir deneyim sunuyorlar. Kahvaltı, kahve ve tatlı ya da güzel bir ana yemek için tavsiyeler burada! İşte Üsküdar'da yenilecek yemekler ve gidilmesi gereken mekanlar listesi:

Üsküdar'da Ne Nerede Yenir? Üsküdar'ın Ünlü Lezzetleri ve Mekanları

KAHVALTI:

Kukis Acıbadem: Üsküdar'ın güzel bir kahvaltı mekanı olan Kukis Acıbadem, tatlıdan tuzluya birçok lezzeti sunuyor. Günün ilk ışıklarında güzel bir kahvaltı yapabilir ve tatlıları deneyebilirsiniz.

Kafe La Mekan: Huzurlu bir atmosfer arıyorsanız, Kafe La Mekan sessizliği ve şirin ortamıyla dikkatinizi çekebilir. Kitap okumayı sevenler için de uygun bir seçenek.

Çınaraltı Aile Çay Bahçesi: Denize sıfır bir konumda bulunan bu çay bahçesi, samimiyeti ve muazzam manzarasıyla biliniyor. Keyifli sohbetler için ideal.

KAHVE VE TATLI

Çikolata Kahve: Çikolata ve kahve tutkunları için mükemmel bir seçenek. Burada sıcak çikolata ve çeşitli çikolata ürünlerini deneyebilirsiniz.

Sihirli Spatula: Tatlı severler için harika bir seçenek. Rengarenk pastaları ve çikolatalarıyla ünlü.

Nail Kitabevi: Kitap severler için harika bir yer. İki katlı kitapçıda kitap kokusu içinde gezebilirsiniz. Makul fiyatlarla keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

Nevmekan: Ekonomik ve seçkin menüsüyle dikkat çeken Nevmekan, Üsküdar'ın sosyal yerlerinden biri. Kahve içmek veya ders çalışmak için ideal.

Tebessüm Kafe: Down sendromlu gençlerin çalışmalarını ve sosyal aktivitelerini destekleyen bu kafe, güzel bir amaç için ziyaret edebileceğiniz bir mekan.

Atmosfer ve yemeklerin sizi büyülemesine izin verin!

ANA YEMEK - AKŞAM YEMEĞİ: