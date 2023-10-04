Yerebatan Sarnıcı Bilet Fiyatları Zamlandı mı? Kimler Ücretsiz Giriş Hakkına Sahip!

Şehrin en büyük kapalı sarnıçlarından olan Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatları zamlandı mı? 2023 güncel Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatları kaç Türk lirası? Kimler sarnıca ücretsiz giriş hakkına sahip? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

O YÜZYILLIK BİR TARİH! YEREBATAN SARNICI BİLET FİYATLARI DEĞİŞİKLİĞİ!

Şehrin en büyük kapalı sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır. 526-527 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılan sarnıcın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre ve yüksekliği 8 metre olan dikdörtgen biçimli bir alanı kapsamaktadır. 80.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir.

Üzerinde daha önce bir bazilika bulunmasından dolayı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılan sarnıcın içinde 336 sütun bulunmaktadır. Sarnıcın kuzeybatı köşesinde yer alan 2 sütun, altında kaide olarak yapılan 2 Medusa başıyla Roma Dönemi'nin heykeltıraşlık sanatının en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. İstanbul'un en popüler turistik yerlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı her sene dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle geceleri gerçekleştirilen ışık ve müzik gösterileriyle ziyaretçilerine inanılmaz anlar yaşatmaktadır. Sizler için Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatları zamlandı mı sorusunu aşağıda cevapladık!

TARİHİ YEREBATAN SARNICI BİLET FİYATLARI!

Yerebatan Sarnıcı her gün 09:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlamaktadır. Sarnıç biletleri yalnızca müze gişesinden satın alınabilmektedir. Giriş ücretleri gün içerisinde hangi saatte girildiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte güncel Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatları:

09:00-19:00 saatleri arasında:

Yerli ziyaretçi: 80 TL

Yabancı ziyaretçi: 450 TL

Öğrenci: 30 TL

19:30-22:00 saatleri arasında:

Yerli ziyaretçi: 120 TL

Yabancı ziyaretçi: 650 TL

Öğrenci: 40 TL

SARNICA ÜCRETSİZ GİRİŞ HAKKI OLANLAR!

Yerebatan Sarnıcına ücretsiz giriş hakkına sahip olanlar: