100 Gemi Boğaz'dan Geçecek! Cumhuriyet'in 100. Yılında Donanma'dan Gövde Gösterisi

Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Donanması'ndan büyük bir gövde gösterisi yapılacak. Aralarında TCG Anadolu'nun da bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacak.

100 Gemi Boğaz'dan Geçecek! Cumhuriyet'in 100. Yılında Donanma'dan Gövde Gösterisi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinde gerçekleştireceği en büyük ve kapsamlı geçit töreninin gerçekleşecek. Törenin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Uçaklar da Filoya Eşlik Edecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde geçiş yapacak.

TCG İstanbul'un da Törende Olması Bekleniyor

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tcg anadolu # türk donanması
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