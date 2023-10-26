TCG Anadolu Nasıl Ziyaret Edilir? TCG Anadolu Ücretli Mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sarayburnu'nda ziyarete açılacak.

TCG Anadolu Nasıl Ziyaret Edilir?

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, 27 ve 28 Ekim'de 10.00-18.00 saatlerinde İstanbul Sarayburnu'nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

TCG Anadolu Ücretli Mi?

Tam olarak resmi bir açıklama olmamasıyla beraber TCG Anadolu ziyaretinden ücret alınmadığı tahmin ediliyor.

SARAYBURNU SAHİLE NASIL GİDİLİR?

Sarayburnu Sahile direkt önünde duran otobüs seferleri mevcut değildir ancak Sarayburnu Sahili'nin yanından geçen otobüs hatları mevcuttur. Bunlar; 32, 33, 47E, 66, 93, BN1, EM1, EM2 hatlarıdır. Bu otobüs hatlarından indikten sonra kısa bir yürüyüş mesafesinden sonra Gülhane parkına da ulaşabilirsiniz.