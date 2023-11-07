118 İnsani Yardım Tırı Daha Gazze'ye Ulaştı

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgedeki acil ihtiyaçlar ise Mısır'daki Refah Sınır Kapısı üzerinden gönderilen insani yardım tırları ile sağlanıyor.

118 Tır Daha Gazze'ye Ulaştı!

Filistin Kızılayı, bölgeye gönderilen insani yardım tırları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımın teslim alındığı kaydedildi. Tırlarda yakıt hariç ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 569 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.