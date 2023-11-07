Özgürlük Heykeli'nde İsrail'i Protesto Ettiler! ABD'de Yahudi Grup Filistin'e Destek İçin Toplandı

ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Yahudi grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adada toplandı. Yahudi grup Filistin'e destek verdi.

Özgürlük Heykeli'nde İsrail'i Protesto Ettiler! ABD'de Yahudi Grup Filistin'e Destek İçin Toplandı

ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Yahudi sivil toplum kuruluşu, New York’ta bir kez daha toplandı. Filistin'e destek veren grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adada bir araya geldi.

“Özgür Filistin” sloganları atan yüzlerce gösterici, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Oturma eylemi düzenleyerek "Soykırıma hayır" mesajı verdi. Tamamı siyah tişört giyen kalabalık, "Bütün dünya seyrediyor" ve "Filistin özgür kalmalı" yazılı afişler taşıdı. Göstericiler, Özgürlük Heykeli'nin önündeki gösterinin ardından, tutuklanmamak için kısa süre içinde adayı terk etti.

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Kaynak: TRT Haber

# abd # israil # filistin
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