12 İlde Dev PKK Operasyonu! Teröristlerin İnleri Bir Bir Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik 12 ilde Kahramanlar Operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda mağara, sığınak ve depo imha edildi.

12 İlde Dev PKK Operasyonu! Teröristlerin İnleri Bir Bir Yıkılıyor
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Sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak 12 ilde PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

Teröristlerin İnleri Yıkıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, teröristlerin inlerini bir bir yıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Kahramanlar Operasyonu'nun, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonda, 12 ilde 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis'te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında, 7 AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilogram patlayıcı madde, 2 PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, bir RPG-7 Roketatar, 18 RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir G-3 piyade tüfeği, bir havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 tüp (EYP yapımında kullanılan), 1249 mühimmat (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu), 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip tek tek imha edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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