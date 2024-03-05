17 şehirde Bozdoğan-7 operasyonu! 51 DEAŞ'lı şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 17 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-7 Operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

51 DEAŞ'LI ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da operasyonların düzenlendiğini bildirdi. Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 51 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Çalışmaları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

OPERASYONUN İSTANBUL DETAYLARINA ULAŞILDI

Bozdoğan-7 Operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda yakalanan ve "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan aramalarda, zanlılardan birinin evinde 79 uyuşturucu hap, 330 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.