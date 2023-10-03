18 İlde Dev PKK Operasyonu! Hücre Yapılanması Çökertiliyor

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yurt genelinde operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak PKK'nın hücre yapılanmasının çökertilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli 18 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

90 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışmalar yürüttü. Çalışmalar sonucu bazı şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edildi ve söz konusu şüpheliler takibe alındı.

Çalışmaların ardından, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.