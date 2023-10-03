Teröre Karşı 466 Operasyon! Kahramanlar Operasyonları Başladı

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları devam ediyor. Son olarak birçok ilde geniş çaplı operasyonların düğmesine basıldı. 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Kahramanlar Operasyonları Başlatıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, ülke genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️



BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi de verdi. Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.

Operasyonlara JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve 13 bin 440 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti: