Teröre Karşı 466 Operasyon! Kahramanlar Operasyonları Başladı

Türkiye genelinde bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Teröre Karşı 466 Operasyon! Kahramanlar Operasyonları Başladı
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Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları devam ediyor. Son olarak birçok ilde geniş çaplı operasyonların düğmesine basıldı. 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Kahramanlar Operasyonları Başlatıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, ülke genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütünün sözde istihbarat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi de verdi. Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.

Operasyonlara JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve 13 bin 440 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

- Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonlara katılan MİT, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör # operasyon # Ali Yerlikaya
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